Gollini sempre più vicino al Tottenham | prestito più diritto di riscatto a 15 milioni

(Di martedì 20 luglio 2021) E' la fine di un ciclo per Pierluigi. Il portiere ex Verona è pronto a lasciare l'Atalanta dopo 5 anni pieni di soddisfazioni e crescita personale tra campionato e Champions League (competizione dove è stato decisivo). L'arrivo di Juan Musso ha dato sicuramente un segnale, e ciò ne ha scaturito l'interesse di molti club

Calciomercato Atalanta: si avvicina di più la cessione di Pierluigi Gollini al Tottenham Si avvicina di più la cessione di Pierluigi Gollini al Tottenham. Secondo Sky Sport l'Atalanta e il club londinese sono vicini a trovare una formula che possa portare allo ... Con il passare dei giorni, diventa sempre più calda la pista che porta a Ilicic, molto stimato da Maldini e Massara. La Juventus tra le sue priorità ha il rinnovo di Dybala che con Allegri è destinato a tornare al centro del progetto. Per quanto riguarda le romane, giornata di visite mediche per Luka Romero, con la ... Prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per il portiere estense Pierluigi Gollini è sempre più vicino al Tottenham, nell'ambito di un'operazione che ha subito una forte accelerata tr ...