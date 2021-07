Final Fantasy Pixel Remaster | Square-Enix parla di feature e piattaforme

(Di martedì 20 luglio 2021)alza il velo sullee sulledi: ecco cosa ce li farà bramare su console In un recente tweet che troverete a metà articolo, il sempre vigile e attivo Nibellion ha riassunto una sessione di botta e risposta in cuiha toccato due argomenti caldi per: lee le. Partendo dalla scelta discussa ...

Advertising

NandoMCSM : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy X - The Trials Composer: Nobuo Uematsu - misteruplay2016 : Final Fantasy Pixel Remaster potrebbe arrivare anche su console ma dipende dall’accoglienza - OthelloPasqual : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy X - Spira Unplugged Composer: Nobuo Uematsu Arranger: Masashi Hamauzu - GamingTalker : Final Fantasy Pixel Remaster potrebbe arrivare anche su altre piattaforme, nuovi dettagli - GanGian : @purpleblow @lunarvesperia @trevelyannn @Texta95_ Guarda ti dirò il XIII ha una ambientazione e un setting pauroso.… -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

In una recente Q&A esclusivamente in giapponese , Square Enix ha condiviso alcuni dettagli interessanti suPixel Remaster . I remaster dei sei giochi originali sono attualmente in esclusiva per PC e dispositivi mobile, ma Square ha notato che potrebbero arrivare su ulteriori piattaforme, a ...Pixel Remaster potrebbe eventualmente arrivare anche su console, solo se ci sarà abbastanza domanda. La risposta proviene proprio da Square Enix . Quando la collezione...Square-Enix alza il velo sulle piattaforme e sulle feature di Final Fantasy Pixel Remaster: ecco cosa ce li farà bramare su console.I remaster dei sei giochi originali sono attualmente in esclusiva per PC e dispositivi mobile, ma Square ha notato che potrebbero arrivare su ulteriori piattaforme, a condizione che la domanda sia ele ...