Edward Snowden: Pegasus non dovrebbe esistere | Punto Informatico (Di martedì 20 luglio 2021) Edward Snowden ha sottolineato la pericolosità dei tool come Pegasus, suggerendo la necessità di bloccare la vendita a livello internazionale.

