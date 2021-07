Diminuire la CO2 non basta. Per il clima più tecnologia, meno ideologia (Di martedì 20 luglio 2021) Ovviamente, il link tra il clima estremo e il global warming, reclamano gli scienziati del clima, appare stavolta unmistakable. Che il global warming spieghi (in parte) le precipitazioni estreme in centro Europa (concomitanti ad altri fenomeni estremi in Canada e Usa) è opinione diffusa tra gli esperti del clima: un maggiore tasso di umidità in atmosfera, una densità crescente delle nubi che trasportano una più grande quantità di pioggia, una maggiore concentrazione di tali nubi dense che si scaricano, con superiore intensità, su aree localizzate. Anche l’addensamento dei fenomeni in Europa sembra avere una spiegazione: i cambi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 luglio 2021) Ovviamente, il link tra ilestremo e il global warming, reclamano gli scienziati del, appare stavolta unmistakable. Che il global warming spieghi (in parte) le precipitazioni estreme in centro Europa (concomitanti ad altri fenomeni estremi in Canada e Usa) è opinione diffusa tra gli esperti del: un maggiore tasso di umidità in atmosfera, una densità crescente delle nubi che trasportano una più grande quantità di pioggia, una maggiore concentrazione di tali nubi dense che si scaricano, con superiore intensità, su aree localizzate. Anche l’addensamento dei fenomeni in Europa sembra avere una spiegazione: i cambi ...

