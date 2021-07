CorSport: Sarri non è contento, vuole una Lazio più cattiva. «Facciamo fatica a pressare» (Di martedì 20 luglio 2021) “Sarri non è contento perché non s’accontenta, dopo dieci giorni di ritiro sta chiedendo di più”. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico, in ritiro, sta insistendo molto sul fatto che la Lazio debba “alzare il baricentro, deve cambiare mentalità e marcia, deve sprigionare pressing, votarsi al possesso palla, accelerare il palleggio”. Il quotidiano racconta gli incitamenti continui del tecnico. «Più cattivi!». «La miglior difesa è l’attacco. Difendiamo in avanti e non indietro». Sarebbe questo il mantra ripetuto sia in allenamento che durante la prima amichevole, urlando. “Mau insiste ogni giorno, alla Lazio dice e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 luglio 2021) “non èperché non s’accontenta, dopo dieci giorni di ritiro sta chiedendo di più”. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico, in ritiro, sta insistendo molto sul fatto che ladebba “alzare il baricentro, deve cambiare mentalità e marcia, deve sprigionare pressing, votarsi al possesso palla, accelerare il palleggio”. Il quotidiano racconta gli incitamenti continui del tecnico. «Più cattivi!». «La miglior difesa è l’attacco. Difendiamo in avanti e non indietro». Sarebbe questo il mantra ripetuto sia in allenamento che durante la prima amichevole, urlando. “Mau insiste ogni giorno, alladice e ...

napolista : Il tecnico urla in allenamento e in amichevole: «Più cattivi!». «La miglior difesa è l’attacco. Difendiamo in avant… - CorSport : ?? #Lazio, dieci gol alla #Top11RadioClub: #Sarri sorride ? - CorSport : #Lazio, #Sarri difende #Muriqi e rimprovera alcuni tifosi ?? - spiantatore : RT @SandroSca: Sintesi: - Sky, Premium, SI, CorSport, Gazza, TS parlando tutti con Ramadani, Sarri e Paratici dicono 'Sarri 100%' - Mombla… - CorSport : #Lazio, freccia #Lazzari: “Io terzino, sono pronto. Sarri spettacolo…” -