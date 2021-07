Avanza nel Vecchio Continente la variante Delta fra i non vaccinati (Di martedì 20 luglio 2021) La campagna vaccinale è ancora ben lungi dall'andare spedita in Russia. In India il numero di morti per Covid potrebbe essere 10 volte superiore a quello ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 20 luglio 2021) La campagna vaccinale è ancora ben lungi dall'andare spedita in Russia. In India il numero di morti per Covid potrebbe essere 10 volte superiore a quello ...

Advertising

robom1 : @giovanni_ebasta @SailorSara_ @AggiungereNome nel senso che il vecchio che avanza è un cocale - BernardShakey11 : RT @boker_or: Il segno di Giona ricorda il profeta nel grembo del grande pesce di cui ascoltava il ritmo cardiaco 'Kum kum'. In ebraico sig… - moghi2020 : RT @boker_or: Il segno di Giona ricorda il profeta nel grembo del grande pesce di cui ascoltava il ritmo cardiaco 'Kum kum'. In ebraico sig… - LScampia : RT @boker_or: Il segno di Giona ricorda il profeta nel grembo del grande pesce di cui ascoltava il ritmo cardiaco 'Kum kum'. In ebraico sig… - ElisabettaFrr : RT @boker_or: Il segno di Giona ricorda il profeta nel grembo del grande pesce di cui ascoltava il ritmo cardiaco 'Kum kum'. In ebraico sig… -