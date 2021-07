Variante Delta, Lazio in zona gialla prima di agosto. D’Amato: “Casi destinati ad aumentare” (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Lazio attualmente ha una media di 500 nuovi contagi al giorno e, dunque, di 3500 nuovi Casi ogni settimana. Parliamo di dati da zona gialla eppure, per scongiurare nuove restrizioni, il Governo sta valutando di cambiare i parametri determinanti del cambio di colore regionale. Con le regole tutt’ora in vigore, però, le Regioni con un tasso di indecenza settimanale superiore a 50 Casi ogni 100mila abitanti entrano direttamente in zona gialla. Leggi anche: Regole zona gialla: cosa si può fare e cosa cambia per ristoranti, bar, palestre e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilattualmente ha una media di 500 nuovi contagi al giorno e, dunque, di 3500 nuoviogni settimana. Parliamo di dati daeppure, per scongiurare nuove restrizioni, il Governo sta valutando di cambiare i parametri determinanti del cambio di colore regionale. Con le regole tutt’ora in vigore, però, le Regioni con un tasso di indecenza settimanale superiore a 50ogni 100mila abitanti entrano direttamente in. Leggi anche: Regole: cosa si può fare e cosa cambia per ristoranti, bar, palestre e ...

