Uomini e Donne, Daniele Interrante da tronista a indagato | Che brutta storia (Di lunedì 19 luglio 2021) Daniele Interrante ha preso parte a Uomini e Donne nel 2003 in veste di tronista. Amatissimo fin da subito dal grande pubblico, ha riscosso molto successo anche in seguito, partecipando a programmi e recitando in diversi film. Ma dopo un po' di anni, silenzio fino alla notizia di poco tempo fa che lo vede coinvolto in un processo come indagato.

