Una Vita anticipazioni 23 luglio 2021 | Felipe accusa Genoveva per la morte di Marcia

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 luglio 2021)è letteralmente sotto shock da quandoè stata uccisa, così nella puntata di Unadi venerdì 23vedrete l’avvocato sempre più nervoso è teso a causa della scomparsa della giovane Sampaio. Successivamentenon esiterà nemmeno un minuto adredi essere indirettamente lei la responsabile l’assassinio in quanto e ora convinto più che mai cheavesse ragione e che sia stata lei a far giungere Santiago da Cuba. Cosa succederà adesso al loro matrimonio? L’episodio sarà disponibile on demand ...