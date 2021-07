Tesla lancia la guida autonoma in abbonamento

(Di lunedì 19 luglio 2021) I clientinegli Stati Uniti possono ora godere delle funzioni didel pacchetto Full Self - Driving pagando 199 dollari al mese (99 per chi aveva già acquistato il pacchetto ...

... i quali fra l'altro possono in qualsiasi momento decidere di disdire l'abbonamento e tornare alle funzioni base sulla propria vettura. NelFull Self - Driving sono comprese alcune ...I primi a credere indevono pagare anche se hanno già pagato La bruttissima sorpresa è per i primi possessori diche hanno acquistato le auto tra la fine del 2016 e la metà del 2019. Era ...I clienti Tesla negli Stati Uniti possono ora godere delle funzioni di guida autonoma del pacchetto Full Self-Driving pagando 199 dollari al mese (99 per chi aveva già acquistato il pacchetto Enhanced ...Ora c’è anche la possibilità di ricevere il Full Self-Driving sulle Tesla con un abbonamento mensile invece dell’acquisto globale una tantum. Le nuove abilità di guida però richiedono un aggiornamento ...