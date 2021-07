Suzuki sponsor del Torino FC per la stagione 2021/2022 (Di lunedì 19 luglio 2021) Il binomio continua, Suzuki sarà sponsor del Torino FC anche per la stagione 2021/2022. Il logo della Casa di Hamamatsu si staglierà sulle nuove maglie con cui i giocatori disputeranno il ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Il binomio continua,saràdelFC anche per la. Il logo della Casa di Hamamatsu si staglierà sulle nuove maglie con cui i giocatori disputeranno il ...

DeVivoFa : RT @SuzukiIT: ?????????????? ??` ?????? ?????????????? ??????????. Suzuki è il Main Sponsor del Torino Football Club per la stagione sportiva 2021/2022. Anima gia… - infoitscienza : Torino, Suzuki Main Sponsor granata per la stagione 2021/2022 - infoitscienza : Torino, Suzuki main sponsor per la stagione 21/22 - Dalla_SerieA : Torino, Suzuki main sponsor per la stagione 21/22 - - Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: ?? | @SuzukiIT Main Sponsor del Torino FC per la stagione 2021/2022 ?? -

