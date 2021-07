San Marco in Lamis: “ennesimo evento alluvionale” Geologi (Di lunedì 19 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine dei Geologi della Puglia: San Marco in Lamis, un comune italiano di circa 13mila abitanti della provincia di Foggia in Puglia è oggi, 19 luglio, vittima dell’ennesimo evento alluvionale. Circa 240 mm di pioggia si è abbattuta in poche ore sul territorio cittadino creando forti disagi e facendo emergere problematiche mai assopite. Un evento che segue altri episodi registrati nei giorni scorsi in altre zone del Gargano e della regione Puglia. Sono trascorsi solo pochi anni dall’evento alluvionale ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine deidella Puglia: Sanin, un comune italiano di circa 13mila abitanti della provincia di Foggia in Puglia è oggi, 19 luglio, vittima dell’. Circa 240 mm di pioggia si è abbattuta in poche ore sul territorio cittadino creando forti disagi e facendo emergere problematiche mai assopite. Unche segue altri episodi registrati nei giorni scorsi in altre zone del Gargano e della regione Puglia. Sono trascorsi solo pochi anni dall’...

