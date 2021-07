"Renzi e Salvini fidanzati?". Bersani provoca, Maria Elena Boschi lo umilia a La7: "Se lo dice lui che..." (Di lunedì 19 luglio 2021) "Considerati i precedenti di Pier Luigi Bersani sul Quirinale...". Maria Elena Boschi, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, si scatena. I due conduttori, sorprendentemente morbidi nei confronti della esponente di Italia Viva (leggendario lo scontro a muso duro a Otto e mezzo con Lilli Gruber, invece), le chiedono conto di una velenosissima profezia dell'ex segretario del Pd, che in mattinata in collegamento con L'aria che tira Estate (sempre su La7) aveva azzardato: "Una alleanza tra Matteo Renzi e Matteo Salvini? È palese che ci sia un fidanzamento in corso. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) "Considerati i precedenti di Pier Luigisul Quirinale..."., ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, si scatena. I due conduttori, sorprendentemente morbidi nei confronti della esponente di Italia Viva (leggendario lo scontro a muso duro a Otto e mezzo con Lilli Gruber, invece), le chiedono conto di una velenosissima profezia dell'ex segretario del Pd, che in mattinata in collegamento con L'aria che tira Estate (sempre su La7) aveva azzardato: "Una alleanza tra Matteoe Matteo? È palese che ci sia un fidanzamento in corso. ...

