Pioggia negli immobili popolari di via Imbimbo: la denuncia di "Cittadini in Movimento" (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata da "Cittadini in Movimento" che riporta la denuncia di alcuni inquilini di via Imbimbo sulle infiltrazioni d'acqua presenti nei rispettivi appartamenti. "Piove negli edifici di edilizia popolare di Via Imbimbo appena consegnati agli inquilini. Acqua piovana all'interno degli appartamenti sia finestre che muri. In tanti hanno parlato con tecnici ed amministratori, questi ultimi hanno risposto che dopo la firma del contratto da parte degli inquilini il problema non è più di competenza comunale.

