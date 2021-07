Pensioni | il nodo di fine quota 100 Pensionamento di vecchiaia a 67 anni Ma si tratta

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il contesto non sembrerebbe agevole per un intervento sulle. Eppure le pressioni a diversi livelli, tra il clima di piazza evocato negli ultimi giorni dopo il via libera allo sblocco dei licenziamenti...

Ne approfitta Andrea Orlando per convocare i sindacati: delle, è deciso se ne parla il 27 luglio . Sul tavolo, ildell'ormai incombente fine di quota 100, con i sindacati che già da ...Le altre ipotesi sulleAllo stesso tempo però, per mantenere uguale a prima il criterio ... Ma anche in questo caso, ilprincipale rimane quello della tenuta dei conti: per poter mantenere ...Il contesto non sembrerebbe agevole per un intervento sulle pensioni . Eppure le pressioni a diversi livelli, tra il clima di piazza evocato negli ultimi ...ROMA. – Il contesto non sembrerebbe agevole per un intervento sulle pensioni. Eppure le pressioni a diversi livelli, tra il clima di piazza evocato negli ultimi giorni dopo il via libera allo sblocco ...