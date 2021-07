Lino Guanciale e la moglie Antonella felici | arriva il loro annuncio

(Di lunedì 19 luglio 2021)e laLiuzzi festeggiano l’anniversario di matrimonio: “Ecco dove andremo” E’ un momento felice questo per, sia dal punto di vista privato che lavorativo. L’attore, sempre impegnato con diverse fiction, sta vivendo il tanto desiderato ritorno a teatro. Intanto con lasegna un traguardo importante. Un anno fa, infatti, il 18 luglio,Liuzzi convolavano a nozze. Lastoria ...

Advertising

Sofiapecuni01 : RT @AlbertoFuschi: Alessandra Mastronardi parla di Lino Guanciale #lallieva3 #MagnaGraeciaFilmFestival - romatoday : 'Fuggi la terra e l'onde', lo spettacolo di Lino Guanciale - lorenzasavi : Domani sera a Roma @casadeljazz @LinoGuanciale - leeknow_rt : RT @ragnarrssoon: Mi manca Lino Guanciale che si fa? - ragnarrssoon : Mi manca Lino Guanciale che si fa? -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Guanciale

Lanostratv

e la moglie Antonella Liuzzi festeggiano l'anniversario di matrimonio: 'Ecco dove andremo' E' un momento felice questo per, sia dal punto di vista privato che lavorativo.... Cavuti ha coinvolto molti personaggi del mondo del cinema e della cultura tra cui il "Premio Oscar" Luis Bacalov, gli attori Michele Placido, Sergio Rubini, Ugo Pagliai,, Edoardo ...Martedì 20 luglio, per I Concerto nel Parco alla Casa del Jazz,p rima a Roma, “Fuggi la terra e l'onde - Sul mare si fugge o si rincorre qualcosa", un'altra nuova produzione tra teatro e musica di e c ...Il maestro Piersanti e il Premio Oscar Giacchino, vincitori dell'edizione 2021, saranno premiati a Roma il 21 luglio ...