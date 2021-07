Libero De Rienzo e l’ingiustizia di morire più giovani di noi che non abbiamo fatto niente (Di lunedì 19 luglio 2021) Quando uscì il più bel film di questo secolo, “The Social Network”, Aaron Sorkin, che l’aveva scritto, aveva 49 anni, l’età che ho io ora. Il discorso sul mio essere in ritardo per scrivere anche solo il più bel qualcosa del mese lo facciamo un’altra volta, adesso voglio parlare di uno degli articoli che vennero pubblicati per l’uscita del film. A Esquire pensarono bene, invece di intervistare attori come fanno di solito le riviste patinate, di dare allo sceneggiatore la loro paginetta “What I’ve learned”, “Quel che ho imparato”. Sorkin la riempì di svariati errori di saggezza, uno dei quali vi tradurrò. «Lungo la via per l’invecchiamento, ci sono questi cartelli stradali. Il primo è ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 19 luglio 2021) Quando uscì il più bel film di questo secolo, “The Social Network”, Aaron Sorkin, che l’aveva scritto, aveva 49 anni, l’età che ho io ora. Il discorso sul mio essere in ritardo per scrivere anche solo il più bel qualcosa del mese lo facciamo un’altra volta, adesso voglio parlare di uno degli articoli che vennero pubblicati per l’uscita del film. A Esquire pensarono bene, invece di intervistare attori come fanno di solito le riviste patinate, di dare allo sceneggiatore la loro paginetta “What I’ve learned”, “Quel che ho imparato”. Sorkin la riempì di svariati errori di saggezza, uno dei quali vi tradurrò. «Lungo la via per l’invecchiamento, ci sono questi cartelli stradali. Il primo è ...

stanzaselvaggia : Titolo a destra: come era meraviglioso, stupendo, talentuoso, unico Libero De Rienzo. Onoriamo la sua memoria! Tito… - Corriere : Libero De Rienzo, l’esame dei Ris: «Eroina la polvere trovata in casa» - repubblica : ?? Morte dell'attore Libero De Rienzo, le indagini: eroina la polvere bianca ritrovata nel suo appartamento. Martedi… - SaraDiClausura : RT @BorisSollazzo: Di come, quanto e perché mi vergogno di essere un giornalista. In questi giorni e non solo. Non scusarli Libero perché s… - nicolaebasta : RT @Dischivolanti: Io spero davvero che la famiglia di Libero De Rienzo, una volta pianto il proprio caro, si impegni per rovinarvi una vol… -