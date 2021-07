In Francia non si escludono misure drastiche: 'Il coprifuoco è una possibilità' (Di lunedì 19 luglio 2021) La variante Delta ha ormai catturato l'intera Europa e ogni paese cerca di difendersi per come può, anche adottando misure che sembrano in alcuni casi troppo leggere, mentre in altri troppo severe. La ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 luglio 2021) La variante Delta ha ormai catturato l'intera Europa e ogni paese cerca di difendersi per come può, anche adottandoche sembrano in alcuni casi troppo leggere, mentre in altri troppo severe. La ...

Advertising

RobertoBurioni : Non vaccinarsi, sulla base dei dati inequivocabili di sicurezza ed efficacia, è una scelta autolesionista, irrazion… - RobertoBurioni : Ostacolare con vaccini sicuri ed efficaci la diffusione di un virus mortale che ci ha distrutto socialmente, cultur… - CottarelliCPI : In Francia annunciano l’obbligo di vaccinazione per medici e restrizioni per chi non è vaccinato. Possibile che in… - Gigliom57 : RT @AzzurraBarbuto: “Ma ‘ndo vai se il Green Pass non ce l’hai?”. In Francia è boom di attestati falsi, +5000%. E pure gli italiani si dann… - Silvioilmacca : RT @GuidoDeMartini: ?? PASS SANITARIO ?? “Il pass sanitario non è una misura sanitaria come le altre. Istituisce una società di controllo per… -