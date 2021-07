Il Signore degli Anelli torna al cinema in versione rimasterizzata in 4KHDblog.it (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco le date per il ritorno in sala: La Compagnia dell’Anello dal 22 al 26 luglio, Le Due Torri dal 27 al 30 luglio e infine Il Ritorno del Re dal 31 luglio al 4 agosto.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco le date per il ritorno in sala: La Compagnia dell’Anello dal 22 al 26 luglio, Le Due Torri dal 27 al 30 luglio e infine Il Ritorno del Re dal 31 luglio al 4 agosto.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Nellinson : RT @TheSpaceCinema: È un classico, ma così non l’hai mai visto. Dal 22 Luglio la trilogia de Il Signore degli Anelli torna nel tuo The Spac… - mondomilano : Torna nei cinema di Milano Il Signore Degli Anelli in 4K Scopri tute le info su - gigibeltrame : Il Signore degli Anelli torna al cinema in versione rimasterizzata in 4K #digilosofia - GiannaGiannini6 : RT @Anna12870868: Quante volte tradiamo il Signore? Quante volte scegliamo altro anziché scegliere Dio? Non siamo degli innamorati fedeli..… - HDblog : Il Signore degli Anelli torna al cinema in versione rimasterizzata in 4K -