Il cadavere di una donna di 53 anni ritrovato nel suo alloggio. Morta da sei mesi!

(Di lunedì 19 luglio 2021) Ildi unadi 53, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato nel suo appartamento dalla polizia municipale, intervenuta ieri sera in via Ponchielli a Moncalieri, nell’hinterland...

Il cadavere di una donna di 53 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato nel suo appartamento dalla polizia municipale, intervenuta ieri sera in via Ponchielli a Moncalieri, nell'...