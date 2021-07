Hysaj Bella Ciao | torna il sereno | il chiarimento del terzino

(Di lunedì 19 luglio 2021)la quiete dopo la tempesta per, dopo le polemiche social per aver intonato: i dettagli Il consueto rito canoro con cuiè stato accolto dal gruppo dei compagni di squadra è diventato polemica social. L’albanese ha intonato, con l’intenzione di riferirsi a La Casa di Carta, serie tv spagnola diventata molto nota. Insomma, nessun altro scopo. Eppure, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il video pubblicato sui social da Luis Alberto ha scatenato infinite polemiche. CONFRONTO – Il putiferio, come racconta il quotidiano romano, ...

Advertising

Gazzetta_it : Lazio, Hysaj si presenta con Bella Ciao. E piovono insulti sui social - ilpost : Il nuovo acquisto della Lazio si è presentato cantando “Bella ciao” - repubblica : Hysaj si presenta e canta 'Bella Ciao': i tifosi lo insultano e il video viene rimosso - DilectisG : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj Bella

... 'ciao', nelle intenzioni del giocatore, era riferito alla 'Casa di carta', serie tv spagnola in onda su Netflix. I video della scena diventano subito virali e scatenano una sommossa.e ...ha sceltoCiao, canzone popolare idealmente associata al movimento partigiano. Difficile volesse lanciare un messaggio politico, anche perché accanto a lui Pepe Reina, notoriamente non un ...Torna la quiete dopo la tempesta per Hysaj, dopo le polemiche social per aver intonato Bella Ciao: i dettagli Il consueto rito canoro con cui Hysaj è stato accolto dal gruppo dei compagni di squadra è ...Hysaj canta Bella Ciao per presentarsi alla Lazio: per alcuni tifosi laziali sarebbe stato quasi meglio che cantasse Grazie Roma di ...