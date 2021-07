GTA V è mattanza di mod | Take-Two rimuove tantissimi progetti popolari dei fan

(Di lunedì 19 luglio 2021)-Two Interactive ha emesso diverse rimozioni DMCA (Digital Millennium Copyright Act) per alcunemod di GTA, causando la chiusura di diversi. Per la seconda volta in meno di un anno,-Two, la società madre di Rockstar Games, ha preso di miramod realizzati dai fan. Il publisher ha inviato avvisi di rimozione DMCA a diversila scorsa settimana, tra cui Vice City Overhaul, che ha portato gli asset della mappa di GTA V. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : GTA mattanza

Yahoo Finanza

" Clicca qui per acquistare5 Premium Online Edition PC " Clicca qui per acquistare5 ...Xbox One - Xbox Series X - S Days Gone Se siete alla ricerca di un open world dove darsi alla..." Clicca qui per acquistare5 Premium Online Edition PC " Clicca qui per acquistare5 ...Xbox One - Xbox Series X - S Days Gone Se siete alla ricerca di un open world dove darsi alla...