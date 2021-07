Green pass | Ricciardi | “Va usato anche sui mezzi pubblici

(Di lunedì 19 luglio 2021) “Ilnon solo deve diventare obbligatorio per i ristoranti al chiuso, maper idi trasporto pubblico come autobus e metropolitana. Dal punto di vista tecnologico, non è impossibile applicare questa necessaria misura. Non possiamo obbligare le persone a vaccinarsi, però chi non lo vuole fare avrà meno opportunità o, quanto meno, dovrà eseguire un tampone antigenico ogni volta che vorrà frequentare luoghi affollati o usare i”. A suggerirlo è Walter, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’università Cattolica di Roma e ...

sì, ma solo per andare allo stadio o per grandi eventi. Questa, in sintesi, la posizione del leader leghista : 'Per andare a San Siro, con 50 mila persone, o a concerti da 40mila ilha senso, ma sui treni pendolari no, per mangiare la pizza no - dichiara in un'intervista a La Repubblica - . Mettiamo in sicurezza genitori e nonni senza punire nipoti e figli. E presto ...Il leader di Italia Viva: "Dobbiamo dare l'obbligo vaccinale perlomeno a due categorie: mondo sanitario e scolastico" "Se sono favorevole al? Sì, se dobbiamo tornare in zona rossa voglio che ci vadano quelli che non si sono vaccinati. Uno che si è vaccinato perché deve essere bloccato?". Lo dice Matteo Renzi, ex premier e leader ...Sul turismo della ripresa si abbatte dunque una nuova ondata di incertezza legata all’aumento dei contagi da Covid-19 dovuti al proliferare della nuova variante, ex indiana e adesso Delta. Il mese del ...“Se torniamo a chiudere è come se il vaccino non esistesse, in tanti si convinceranno che il vaccino è inutile”. Così Massimiliano ...