Gaia Zorzi, confessa: “Ho il Covid” (Di lunedì 19 luglio 2021) Gaia Zorzi è la sorella minore del vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. La ventitreenne ha confessato di essere risultata positiva al Covid. Dopo un periodo in cui tutto sembrava avere preso la strada di una effettiva e definitiva ripresa, i contagi sembrano risalire. Tra coloro che stanno risultando positivi al Coronavirus è spuntato fuori il nome della sorella di un noto personaggio. Gaia Zorzi è infatti la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 luglio 2021)è la sorella minore del vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso. La ventitreenne hato di essere risultata positiva al. Dopo un periodo in cui tutto sembrava avere preso la strada di una effettiva e definitiva ripresa, i contagi sembrano risalire. Tra coloro che stanno risultando positivi al Coronavirus è spuntato fuori il nome della sorella di un noto personaggio.è infatti la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IstericaVicenza : @kebabsenzamais Gaia, per quello che vale da una sconosciuta omonima che potrebbe essere tua sorella maggiore: io o… - Kimi7613 : @amikim611 @zorzi_gaia cosa le è successo? - andreastoolbox : Gaia Zorzi è positiva al Covid, come sta e come sta trascorrendo la quarantena - glooit : Gaia Zorzi è positiva al Covid, come sta e come sta trascorrendo la quarantena leggi su Gloo… - Cla_Mercury : @zorzi_gaia Dai, non mollare, tieni duro. Poi tutto sarà un lontano ricordo. Rispettando la tua volontà, niente più… -