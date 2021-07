Focolaio Covid nello Spezia | il medico sociale | “Colpa di due calciatori No vax”

(Di lunedì 19 luglio 2021) Un piccolodi-19 è scoppiatoCalcio e la, secondo ildella società ligure, è di dueNo vax. Ad oggi, lunedì 19 luglio 2021, i positivi sono undici. La squadra si trova a Prato dello Stelvio per il ritiro pre-campionato e il club ha ottenuto dall’Asl di Bolzano l’autorizzazione a svolgere sedute di allenamento individuale. “Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Duenon hanno voluto effettuare il vaccino, si ritengono No vax, e si è creato un piccolo cluster dal punto di ...

Advertising

Corriere : Il medico dello Spezia: «Il nostro focolaio Covid colpa di due calciatori no-vax» - Gazzetta_it : #Covid, il medico dello #Spezia: 'Il nostro focolaio colpa di due calciatori no-vax' - Corriere : Il pub strapieno per le notti azzurre diventa il focolaio più grande d’Italia: 97 positivi - Mroby68 : Il medico dello Spezia: «Il nostro focolaio Covid colpa di due calciatori no-vax» - MAXITALY_69 : RT @Gazzetta_it: #Covid, il medico dello #Spezia: 'Il nostro focolaio colpa di due calciatori no-vax' -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid

Il ritiro dello Spezia, allenato da Thiago Motta, si sta svolgendo a Prato dello Stelvio, ma ilha mandato all'aria tutti i programmi. Dopo il primo caso di positività nel gruppo è ...Lo ha confermato il medico sportivo della squadra. Da dimostrare, però, che la catena di contagi sia partita da loro Credits"Abbiamo provveduto a effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino e si ritengono no-vax e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per ...“Abbiamo provveduto ad effettuare la prima dose di vaccino. Due calciatori non hanno voluto effettuare il vaccino, si ritengono No vax, e si è creato un piccolo cluster dal punto di vista clinico. Per ...