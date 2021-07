Deddy vittima di una truffa | qualcuno si spaccia per lui su Whatsapp

(Di lunedì 19 luglio 2021) Lo sfogo diSono state settimane intense le ultime per. Il cantante infatti dopo la fine della sua esperienza ad Amici 20 ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, ottenendo un ottimo successo. Dopo la pubblicazione del suo primo EP, Il Cielo Contromano, che sta scalando le classifiche, Dennis ha iniziato a L'articolo proviene da Novella 2000.

di una disavventura: "C'è qualcuno che si spaccia per me". L'avvertimento ai fan Nelle ultime ore,, ex concorrente nonché finalista di Amici 20 che ha visto trionfare la ballerina ...Come ben ricorderete all'interno della scuola Aka7even è statodi un triangolo amoroso ... mi sento quotidianamente con, Alessandro? Mi sento un po' con tutti. ' Insomma il cantante alla ...Deddy vittima di una disavventura: “C’è qualcuno che si spaccia per me”. L’avvertimento ai fan Nelle ultime ore, Deddy, ex concorrente nonché finalista di ...