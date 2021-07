De Maggio | Insigne e De Laurentiis si vedranno da soli a Castel di Sangro per decidere il futuro del capitano!

(Di lunedì 19 luglio 2021) In diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter Deha espresso la sua in merito al possibiledi Lorenzo. Queste le sue parole sul possibile proseguo in azzurro da parte del capitano: "Sono sicuro chee Desida, senza terze persone, adi. Insieme decideranno quale sarà ildel capitano del Napoli, molto ovviamente dipenderà anche dalla volontà del 24 azzurro".

... una ex di Spalletti, e si concluderà contro lo Spezia il 222022. La prima grande sfida in ... a cominciare dai campioni d'Europa come Di Lorenzo, Meret e. Sicuramente pesano le assenze ...Attualmenteè in vacanza ma i vertici societari iniziano a pensare alla sua situazione ... Lo riporta Valter Dedi Radio Kiss Kiss Napoli.Sembrava una partita a scacchi tra Insigne e la coppia De Laurentiis- Chiavelli, presidente e amministratore. Ma nessuna delle 32 pedine, 16 per parte, è stata mossa. Tutto è fermo sulle 64 caselle a ...Prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro per Luciano Spalletti: fiducia per il rinnovo di Insigne, grande stima per Koulibaly.