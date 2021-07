Covid | Ue supera Usa per vaccinati con una dose

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 luglio 2021) Bruxelles, 19 lug. (AdnKronos Salute) - Nell'ultimo fine settimana l'Unione Europea "hato gli Usa per la percentuale di popolazione che ha ricevuto la prima" di vaccino anti-. Lo sottolinea il portavoce per la Salute del gruppo del Ppe nel Parlamento Europeo, Peter Liese (Germania, Cdu), sulla base dei dati di Our World in Data, che si riferiscono alla popolazione totale (non solo agli adulti, come invece fa il Vaccine tracker dell'Ecdc). Dopo che gli Usa, che sono partiti prima dell'Ue nel procurarsi e sviluppare i vaccini, sono stati avanti rispetto all'Ue per molti mesi, il ritmo del programma di vaccinazione è lento ...