Covid, i dati: 2.072 positivi con 89.089 test, tasso di positività sale al 2,3%. In crescita ricoveri (+52) e terapie intensive (+6) (Di lunedì 19 luglio 2021) Sono 2.072 i positivi al test del Sars-CoV-2 registrati nelle ultime ventiquattr'ore in Italia, oltre mille in meno di ieri (erano stati 3.127). Le nuove vittime sono 7 (ieri erano state 3). I tamponi effettuati sono stati 89.089, per un tasso di positività che tocca il dato più alto degli ultimi mesi: è al 2,3% (ieri era all'1,9%). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

