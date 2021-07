Covid: Francia, 902 persone in terapia intensiva (Di lunedì 19 luglio 2021) L'epidemia di coronavirus ha ucciso 20 persone nelle ultime 24 ore in Francia, dove attualmente 7.041 persone sono ricoverate in ospedale per una infezione da Covid - 19, con 902 pazienti in terapia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) L'epidemia di coronavirus ha ucciso 20nelle ultime 24 ore in, dove attualmente 7.041sono ricoverate in ospedale per una infezione da- 19, con 902 pazienti in...

