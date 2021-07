Calciomercato Juventus, retroscena Icardi: ci sono CR7 e Mbappé (Di lunedì 19 luglio 2021) Icardi Juve: cosa pensa l’argentino del trasferimento in bianconero. retroscena legato al futuro dell’attaccante del Psg Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, resta sempre in piedi l’ipotesi di un possibile scambio tra Juve e Psg, che coinvolgerebbe Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. L’operazione potrebbe riaprirsi nel caso in cui Kylian Mbappé dovesse approdare subito al Real Madrid. Anche Maurito vuole la Juventus, club che lo corteggia da diversi anni. Accetterebbe anche di ridursi l’ingaggio se necessario per rilanciarsi: i bianconeri sono la sua prima scelta, e per la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021)Juve: cosa pensa l’argentino del trasferimento in bianconero.legato al futuro dell’attaccante del Psg Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, resta sempre in piedi l’ipotesi di un possibile scambio tra Juve e Psg, che coinvolgerebbe Cristiano Ronaldo e Mauro. L’operazione potrebbe riaprirsi nel caso in cui Kyliandovesse approdare subito al Real Madrid. Anche Maurito vuole la, club che lo corteggia da diversi anni. Accetterebbe anche di ridursi l’ingaggio se necessario per rilanciarsi: i bianconerila sua prima scelta, e per la ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - DiMarzio : #Juventus | Priorità al rinnovo di #Dybala - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - FrancoCoppa1 : RT @Djnc78: Io poi penso che ad un certo punto #Carnevali il #Sassuolo e la #mapei possono anche andarsene calorosamente affanculo. #Locat… - Pall_Gonfiato : #Calciomercato #Juventus, #Pogba ora può davvero tornare: svolta prevista per fine luglio? -