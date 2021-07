Borsa: Milano peggiora ancora e cede il 2,1% (Di lunedì 19 luglio 2021) La Borsa di Milano peggiora ancora, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mib cede il 2,1% a 24.300 punti. Sui mercati pesano i timori per l'aumento dei contagi della variante delta del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) Ladi, in linea con gli altri listini europei. Il Ftse Mibil 2,1% a 24.300 punti. Sui mercati pesano i timori per l'aumento dei contagi della variante delta del ...

