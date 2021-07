Advertising

ansa_economia : Borsa: Europa apre in calo, pesano variante delta e petrolio. Londra (-1,06%), Parigi (-0,95%), Francoforte (-0,77%… - fisco24_info : Borsa: Europa apre in calo, pesano variante delta e petrolio: Londra (-1,06%), Parigi (-0,95%), Francoforte (-0,77%) - daybinary : Borsa: Europa incerta, Milano arranca con banche - attilio_vg : Proiezioni di Borsa: Quasi nessuno sapeva che WhatsApp nascondesse questo incredibile rischio che sta allarmando tu… - ForexOnlineMeIt : Borsa:Europa resta in calo dopo Wall Street,pesa il petrolio -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Agenzia ANSA

***apre in calo su timori Covid, Milano - 1,2% (RCO). 19 - 07 - 21 09:01:47 (0190) 0 NNNNLe Borse europee avviano in calo la prima seduta della settimana. Sui mercati pesa l'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus con gli effetti sulla ripresa economica. L'attenzione ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 lug - Avvio in rosso per le Borse europee, in scia alle piazze asiatiche, con gli investitori che, come ...(Teleborsa) - Il gruppo Sciuker Frames, quotato sull'AIM Italia e attivo nella produzione di finestre ecosostenibili e nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, ha registrato u ...