Atletica, Tortu: “A Tokyo 2020 per far bene nei 100 metri e nella staffetta” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Il mio obiettivo? Arrivare in finale sia nei 100 metri, sia nella staffetta 4 x 100. Penso che abbiamo ottime possibilità di fare bene con la staffetta, una gara a cui tengo particolarmente. Siamo stati a Formia proprio per prepararla e rifinirla: secondo me è la gara più emozionate dell’Atletica, proprio perché è la più imprevedibile. Speriamo ci porti qualche sorpresa”. Lo ha detto l’azzurro della velocità, Filippo Tortu, a Fiumicino prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo 2020: “Se il Covid potrà condizionare questi Giochi? Senza ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) “Il mio obiettivo? Arrivare in finale sia nei 100, sia4 x 100. Penso che abbiamo ottime possibilità di farecon la, una gara a cui tengo particolarmente. Siamo stati a Formia proprio per prepararla e rifinirla: secondo me è la gara più emozionate dell’, proprio perché è la più imprevedibile. Speriamo ci porti qualche sorpresa”. Lo ha detto l’azzurro della velocità, Filippo, a Fiumicino prima di partire per le Olimpiadi di: “Se il Covid potrà condizionare questi Giochi? Senza ...

Advertising

in_appennino : RT fsnews_it 'RT @LaFreccia_Mag: Dal #23luglio iniziano le Olimpiadi @Tokyo2020. Per @FilippoTortu, primo velocista… - fisco24_info : Tokyo: via a partenze azzurri atletica, il primo Tamberi: Tortu decollerà per il Giappone il 19 luglio, Jacobs il 22 - AnsaMarche : Tokyo: via a partenze azzurri atletica, il primo Tamberi domani. Tortu decollerà per il Giappone il 19 luglio, Jaco… - sportface2016 : #Tokyo2020, atletica: #Tamberi, #Tortu e #Jacobs in partenza verso il Giappone - fsnews_it : RT @LaFreccia_Mag: Dal #23luglio iniziano le Olimpiadi @Tokyo2020. Per @FilippoTortu, primo velocista azzurro a scendere sotto i 10”, «nell… -