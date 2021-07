Rossano Corigliano. Morti in un incidente Raffaele Misuraca e Altea Morelli (Di domenica 18 luglio 2021) Due giovani vite spezzate nella notte tra sabato e domenica a Corigliano-Rossano. Le vittime sono Raffaele Misuraca, 23 anni, e Altea Morelli, 17 anni. I due ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale alla periferia sud del centro dello Jonio cosentino. L’impatto ha coinvolto una Fiat 500 su cui viaggiavano entrambe le vittime ed un Suv Bmw. I sanitari del 118 in elisoccorso hanno trasferito il conducente del Suv, rimasto gravemente ferito, dall’ospedale Giannettasio di Rossano a Cosenza. Per Raffaele Misuraca ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 luglio 2021) Due giovani vite spezzate nella notte tra sabato e domenica a. Le vittime sono, 23 anni, e, 17 anni. I due ragazzi hanno perso la vita in unstradale alla periferia sud del centro dello Jonio cosentino. L’impatto ha coinvolto una Fiat 500 su cui viaggiavano entrambe le vittime ed un Suv Bmw. I sanitari del 118 in elisoccorso hanno trasferito il conducente del Suv, rimasto gravemente ferito, dall’ospedale Giannettasio dia Cosenza. Per...

