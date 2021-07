RAUL MORO, UNA RINCORSA DALLA CANTERA (Di domenica 18 luglio 2021) Ieri, sotto le Tre Cime di Lavaredo, ad Auronzo di Cadore, la Lazio è scesa in campo per la prima amichevole stagionale. Tra i protagonisti c’è stato senza alcun dubbio RAUL MORO. Lo spagnolo ha realizzato il gol del raddoppio e ha messo in mostra qualche buona giocata. Il giovane spagnolo ha davvero attirato tante attenzioni. L’esterno, classe 2002, segue alla lettera le indicazioni di Sarri, che lo considera ormai una sorta di vero e proprio enfant prodige, visto anche il suo passato prestigioso, arrivando DALLA “CANTERA” del Barcellona, come se chiunque uscisse di lì, fosse obbligato a diventare un grandissimo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 luglio 2021) Ieri, sotto le Tre Cime di Lavaredo, ad Auronzo di Cadore, la Lazio è scesa in campo per la prima amichevole stagionale. Tra i protagonisti c’è stato senza alcun dubbio. Lo spagnolo ha realizzato il gol del raddoppio e ha messo in mostra qualche buona giocata. Il giovane spagnolo ha davvero attirato tante attenzioni. L’esterno, classe 2002, segue alla lettera le indicazioni di Sarri, che lo considera ormai una sorta di vero e proprio enfant prodige, visto anche il suo passato prestigioso, arrivando” del Barcellona, come se chiunque uscisse di lì, fosse obbligato a diventare un grandissimo ...

