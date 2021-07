Omicidio in Rsa in Alto Adige, uccisa 78enne ++ (Di domenica 18 luglio 2021) Un Omicidio è avvenuto in una Rsa a Lana, in Alto Adige. Secondo le prime informazioni, un visitatore avrebbe ucciso con una coltellata al cuore una donna di 78 anni, ospite della struttura. L'arma ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Unè avvenuto in una Rsa a Lana, in. Secondo le prime informazioni, un visitatore avrebbe ucciso con una coltellata al cuore una donna di 78 anni, ospite della struttura. L'arma ...

Advertising

infoitinterno : Omicidio in una Rsa in Alto Adige, visitatore accoltella al cuore una donna di 78 anni - infoitinterno : Omicidio nella Rsa: uomo uccide la compagna con una coltellata al cuore - L'Unione - infoitinterno : Omicidio in una Rsa in Alto Adige: 87enne fa visita alla compagna di 78 anni e la uccide con una coltellata… - elaisafrenk : Omicidio in una Rsa in Alto Adige: 87enne fa visita alla compagna di 78 anni e la uccide con una coltellata al cuor… - notizie36601426 : #Alto Adige, omicidio in una Rsa: visitatore accoltella una 78enne - Sky Tg24 -