Mancini “contadino” ha sconfitto l’élite del calcio

(Di domenica 18 luglio 2021) Lo confesso, come italiano, come apòta, come cittadino, sono molto felice di vivere questo periodo post virus. Dall’arrivo avventuroso al potere di Mario Draghi e nel pianetadi Roberto, è cambiato tutto nel piccolo mondo antico del paesone Italia. L’arrivo del virus di Wuhan aveva avuto il pregio di dimostrare che il mondo precedente (quello che io chiamo figlio del primo Ceo capitalism) era avariato, ma era ricuperabile. Non servivano competenze particolari, se non i fondamentali del vivere e del governare, ma ci voleva tanta, tanta execution, cioè zero ideologie, dosi massive di buon senso, feroce determinazione al fare, a sciogliere nodi ...