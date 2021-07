Covid, ancora 34 contagi in Abruzzo nelle ultime 24 ore (Di domenica 18 luglio 2021) L'Aquila - 34 nuovi casi positivi al Covid 19, di età compresa tra 9 e 77 anni, che portano a 75342 il totale delle persone contagiate in regione dall'inizio della pandemia. Eseguiti nelle ultime 24 ore 2403 tamponi molecolari e 3732 antigenici, per un totale di 6135 test nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività stabile allo 0,5% Non si è registrato nessun decesso, ed il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia è fermo a 2513. Sono saliti a 71889 i guariti (+18), pertanto sono 939 gli attualmente positivi (+15). Sul fronte ospedaliero sono 22 i ricoverati in area medica ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 18 luglio 2021) L'Aquila - 34 nuovi casi positivi al19, di età compresa tra 9 e 77 anni, che portano a 75342 il totale delle personeate in regione dall'inizio della pandemia. Eseguiti24 ore 2403 tamponi molecolari e 3732 antigenici, per un totale di 6135 test24 ore, con un tasso di positività stabile allo 0,5% Non si è registrato nessun decesso, ed il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia è fermo a 2513. Sono saliti a 71889 i guariti (+18), pertanto sono 939 gli attualmente positivi (+15). Sul fronte ospedaliero sono 22 i ricoverati in area medica ...

