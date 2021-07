Caso Amara, l’ex consigliere del Csm Davigo indagato a Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio (Di domenica 18 luglio 2021) l’ex componente del Csm, Piercamillo Davigo, al quale nel 2020 il pm milanese Paolo Storari (in reazione all’asserito immobilismo dei capi) consegnò i verbali di Piero Amara sulla loggia Ungheria, è indagato a Brescia per l’ipotesi di rivelazione di segreto d’ufficio per averne poi parlato al Consiglio Superiore della Magistratura. Nei giorni scorsi, in relazione a quest’ultima inchiesta, sono stati sentiti come testi anche il vicepresidente del Csm David Ermini, 7 consiglieri del Csm e il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 luglio 2021)componente del Csm, Piercamillo, al quale nel 2020 il pm milanese Paolo Storari (in reazione all’asserito immobilismo dei capi) consegnò i verbali di Pierosulla loggia Ungheria, èper l’ipotesi didiper averne poi parlato al Consiglio Superiore della Magistratura. Nei giorni scorsi, in relazione a quest’ultima inchiesta, sono stati sentiti come testi anche il vicepresidente del Csm David Ermini, 7 consiglieri del Csm e il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola ...

