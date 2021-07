Calciomercato, svolta Bellerin | Assalto e Inter ko (Di domenica 18 luglio 2021) L’Inter lavora al colpo sulla fascia destra per sostituire Achraf Hakimi, andato al PSG: Assalto della big a Bellerin, nerazzurri battuti L’Inter è sempre molto attiva in sede di Calciomercato.… L'articolo Calciomercato, svolta Bellerin Assalto e Inter ko è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 18 luglio 2021) L’lavora al colpo sulla fascia destra per sostituire Achraf Hakimi, andato al PSG:della big a, nerazzurri battuti L’è sempre molto attiva in sede di.… L'articoloko è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

junews24com : Locatelli-Juve, svolta bianconera: partito il countdown. I dettagli - junews24com : Locatelli-Juve, svolta bianconera: partito il countdown. I dettagli - - infoitsport : Calciomercato Udinese, svolta per il dopo Musso | Ora il portiere si può liberare - sportli26181512 : Locatelli vede solo Juve: Bonucci e Chiellini in marcatura. È la svolta: Locatelli vede solo Juve: Bonucci e Chiell… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Ronaldo non ci sta | Futuro: c’è la svolta -