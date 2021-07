Cade dalla scogliera con il nipotino in braccio (Di domenica 18 luglio 2021) Piccola disavventura ieri pomeriggio al porto di Numana , nelle Marche, dove un signore di 75 anni, con in braccio il nipote di 2 anni e mezzo, è scivolato accidentalmente da uno scoglio. La madre del ... Leggi su bolognatoday (Di domenica 18 luglio 2021) Piccola disavventura ieri pomeriggio al porto di Numana , nelle Marche, dove un signore di 75 anni, con inil nipote di 2 anni e mezzo, è scivolato accidentalmente da uno scoglio. La madre del ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @giornaleladige: La #primapagina dell'Adige in #edicola oggi. #greenpass per la vita sociale'. Bimba cade in acqua dalla ferrata https:… - potterwigham : RT @giornaleladige: La #primapagina dell'Adige in #edicola oggi. #greenpass per la vita sociale'. Bimba cade in acqua dalla ferrata https:… - stefano_pancini : RT @giornaleladige: La #primapagina dell'Adige in #edicola oggi. #greenpass per la vita sociale'. Bimba cade in acqua dalla ferrata https:… - Nutizieri : Cade dalla scogliera con il nipotino in braccio - giornaleladige : La #primapagina dell'Adige in #edicola oggi. #greenpass per la vita sociale'. Bimba cade in acqua dalla ferrata… -