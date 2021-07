Barcellona, Koeman: “Messi favorito numero uno per il Pallone d’Oro” (Di domenica 18 luglio 2021) “È il candidato principale per la grande stagione che ha fatto e per aver vinto la Copa América. Per me è il favorito numero uno per vincere quest’anno“. Non ha dubbi Ronald Koeman, che a Barca TV indica in Lionel Messi, ufficialmente ancora senza squadra, il candidato numero uno per il più prestigioso premio individuale nel calcio. Dopo le due grandi manifestazioni continentali che si sono concluse settimana scorsa, infatti, è ora di pensare chi sarà il giocatore ad essere premiato per la stagione 2020/2021. Sicuramente l’argentino è tra i favoriti, ma quest’anno potranno dire la loro anche gli italiani, ... Leggi su sportface (Di domenica 18 luglio 2021) “È il candidato principale per la grande stagione che ha fatto e per aver vinto la Copa América. Per me è iluno per vincere quest’anno“. Non ha dubbi Ronald, che a Barca TV indica in Lionel, ufficialmente ancora senza squadra, il candidatouno per il più prestigioso premio individuale nel calcio. Dopo le due grandi manifestazioni continentali che si sono concluse settimana scorsa, infatti, è ora di pensare chi sarà il giocatore ad essere premiato per la stagione 2020/2021. Sicuramente l’argentino è tra i favoriti, ma quest’anno potranno dire la loro anche gli italiani, ...

