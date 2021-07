Variante Delta, Mykonos dice stop alla movida. Coprifuoco a Barcellona e a Lisbona (Di sabato 17 luglio 2021) La “preoccupante” impennata di casi di Covid ha indotto le autorità greche a imporre nuove restrizioni sull’isola di Mykonos. Da sempre popolarissima destinazione turistica e meta del divertimento. Si istituisce il Coprifuoco tra l’una e le sei del mattino e il divieto di mettere musica per bar, club e ristoranti. Le misure hanno effetto immediato e resteranno in vigore fino al 26 luglio. Aumento dei casi in Grecia La Grecia sta vivendo in questi giorni un aumento di casi, prevalentemente a causa della Variante Delta: venerdì si contavano infatti 2.700 nuove infezioni a livello nazionale, tre settimane fa erano meno di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 luglio 2021) La “preoccupante” impennata di casi di Covid ha indotto le autorità greche a imporre nuove restrizioni sull’isola di. Da sempre popolarissima destinazione turistica e meta del divertimento. Si istituisce iltra l’una e le sei del mattino e il divieto di mettere musica per bar, club e ristoranti. Le misure hanno effetto immediato e resteranno in vigore fino al 26 luglio. Aumento dei casi in Grecia La Grecia sta vivendo in questi giorni un aumento di casi, prevalentemente a causa della: venerdì si contavano infatti 2.700 nuove infezioni a livello nazionale, tre settimane fa erano meno di ...

