Us Avellino | Emanuele Pio Adamo ceduto a titolo definitivo al Monterosi Fc

Advertising

FBiancoverde : UFFICIALE- Emanuele Adamo non è più un calciatore dell'Avellino. L'esterno destro nativo di Napoli passa a titolo d… - TuttoAvellinoit : L'#Avellino ha ufficializzato la cessione di Emanuele #Adamo al #Monterosi #SerieC #LegaPro - irpiniatimes1 : Emanuele Adamo lascia l’Avellino: l’esterno va al Monterosi - orsobrun : Il bollettino irpino: Avellino: guai e danni a ripetizione ma il sindaco... -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Emanuele

L'Uscomunica di aver ceduto al Monterosi Fc, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatorePio Adamo . La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura ...- L', in una nota, ha ufficializzato la cessione diAdamo al Monterosi Fc . Di seguito il comunicato societario: "L' Uscomunica di aver ceduto al Monterosi Fc , a titolo ...AVELLINO - L'Avellino, in una nota, ha ufficializzato la cessione di Emanuele Adamo al Monterosi Fc. Di seguito il comunicato societario: "L’Us Avellino comunica di aver ceduto ...AVELLINO - L'Avellino, in una nota, ha ufficializzato la cessione di Emanuele Adamo al Monterosi Fc. Di seguito il comunicato societario: "L’Us Avellino comunica di aver ceduto al Monterosi Fc, a tito ...