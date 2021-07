Lombardia, tra martedì e mercoledì raggiunta l'immunità di comunità (Di sabato 17 luglio 2021) La Lombardia si appresta a raggiungere, tra martedì e mercoledì 21 prossimo, la cosiddetta immunità di comunità, cioè la capacità di un gruppo di resistere all'attacco di un'infezione, verso la quale ... Leggi su leggo (Di sabato 17 luglio 2021) Lasi appresta a raggiungere, tra21 prossimo, la cosiddettadi, cioè la capacità di un gruppo di resistere all'attacco di un'infezione, verso la quale ...

Agenzia_Ansa : Tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta 'immunità di comunità' dal covid.… - HuffPostItalia : Vaccini ok: la Lombardia tra 4-5 giorni raggiungerà l'immunità di comunità - gael99 : RT @tiecolino: Covid: Lombardia, tra 4 o 5 giorni l'immunità di gregge - Lombardia - - thelondonboys47 : RT @serebellardinel: Mensa dei poveri, oltre 60 persone a giudizio per il sistema caianiello!Tra loro anche ex Deputata di @forza_italia,da… - infoitinterno : Covid: Lombardia, tra 4 o 5 giorni il traguardo dell'immunità di comunità -