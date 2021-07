L' Inter di Inzaghi fatica a Lugano ma vince ai rigori

(Di sabato 17 luglio 2021) AGI - Simoneesordisce con una vittoria sulla panchina dell': ai nerazzuri hanno rimontato due gol alla squadra di casa e poi si sono imposti aiaggiudicandosi la "Region Cup". Priva dei nazionali e di Sensi e Calhanoglu in permesso, i nerazzurri hanno schierato Dimarco in difesa, Nainggolan a centrocampo con Agoumè e Gagliardini e davanti i giovani Satriano e Pinamonti. La rimonta Nel primo tempo gli elvetici vanno a segno con Lovric e Facchinetti poi al 38mo D'Ambrosio accorcia di testa su corner di Dimarco. Al 54mo gra gol del primavera Satriano con una girata su ...

Advertising

FBiasin : #Marotta: “#Dimarco rappresenta il presente e il futuro dell'#Inter, è sotto osservazione da parte di #Inzaghi e pu… - MarcoBarzaghi : Stasera a Lugano debutto ufficiale della nuova Inter di Inzaghi. In permesso Sensi che si sposa e Calhanoglu testim… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il commento di Simone #Inzaghi dopo la definizione del calendario della @SerieA 21/22 ?? - DaveSnake_ : RT @internewsit: Inzaghi: «Acquisto a destra? L'Inter lo sa! Chiesto sacrificio a Dalbert» - - kebaldo : #inzaghi #inter ok ragazzi la Lugano cup è vinta, ora bisogna puntare al trofeo bonsai della Roma e facciamo partir… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

Primo tempo molto complicato per l', concostretto a schierare una formazione lontana da quella che affronterà il campionato, a causa dei numerosi calciatori ancora in vacanza dopo gli ...... decisivi dal dischetto Ranocchia e Radu, con due parate dagli 11 metri Si chiude con un successo ai rigori la prima amichevole dell'di Simone. Decisivo il tiro dal dischetto di ...I nerazzurri si aggiudicano la ''Lugano Region Cup'' rimontando da 0-2 a 2-2 e poi imponendosi dagli undici metri ...Inizia con il piede giusto l'avventura all'Inter di Simone Inzaghi, che vince la Lugano Region Cup battendo ai calci di rigore il Lugano in.