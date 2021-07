Advertising

STnews365 : Ferrari, Leclerc: 'Il podio è possibile'; Sainz: 'La macchina ha ptenziale' Umore decisamente buono per i due pilot… - dinoadduci : Leclerc sorride: 'Il podio è possibile'. Sainz: 'Contatto con Russel? C'era spazio' - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Leclerc solidissimo con la sua #Ferrari nella Qualifica Sprint del #BritishGP - FormulaPassion : #F1: #Leclerc solidissimo con la sua #Ferrari nella Qualifica Sprint del #BritishGP - autosprint : #Leclerc: 'Podio difficile, ma ci proviamo' ??? -

, poi, sembra conoscere la ricetta vincente per la gara (gli orari ): "Ildomani? Sarà determinante fare un'ottima partenza, perché superare i primi in gara non sarà semplice". Sondaggio ...: "difficile, ma ci proviamo" Poi ha proseguito: "Oggi abbiamo fatto la prima parte della rimonta, domani dobbiamo fare la seconda. In questo weekend la macchina, soprattutto in gara, ...La seconda fila soddisfa la Ferrari, che però deve fare i conti anche con l'undicesimo posto di Sainz. L'obiettivo del podio non è utopia per Leclerc, il quale crede che sarà fondamentale la partenza.Il responsabile delle operazioni in pista della Ferrari è soddisfatto dalla costanza a livello di ritmo messa in mostra dal monegasco nella qualifica sprint odierna ...