Lazio, un calciatore della Primavera positivo nel ritiro di Auronzo (Di sabato 17 luglio 2021) Torna l'incubo Covid in casa Lazio. La Gazzetta dello Sport racconta che nel ritiro di Auronzo è stato trovato positivo un calciatore della Primavera aggregato al gruppo di Sarri. "Ai controlli-tamponi in vista del debutto stagionale di questo pomeriggio (l'amichevole in programma alle 18,30 ad Auronzo contro una selezione locale) sarebbe risultato positivo un giocatore. Si tratterebbe di un giovane della Primavera aggregato al gruppo di Sarri nel ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ora ...

