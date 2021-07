Inter, Dimarco osservato speciale: il suo futuro sarà deciso da Inzaghi (Di sabato 17 luglio 2021) Federico Dimarco si gioca il suo futuro all’Inter Nella partita che andrà in scena tra poco più di due ore contro il Lugano, la fascia sinistra dell’Inter sarà affidata a Federico Dimarco che in questo precampionato dovrà dimostrare di meritarsi la conferma in nerazzurro cercando di convincere Simone Inzaghi a puntare su di lui. “Di sicuro stasera chi giocherà a sinistra sarà uno degli osservati speciali di Inzaghi, della dirigenza e dei tifosi, ovvero Federico Dimarco. Il giocatore – che il tecnico potrebbe ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 luglio 2021) Federicosi gioca il suoall’Nella partita che andrà in scena tra poco più di due ore contro il Lugano, la fascia sinistra dell’affidata a Federicoche in questo precampionato dovrà dimostrare di meritarsi la conferma in nerazzurro cercando di convincere Simonea puntare su di lui. “Di sicuro stasera chi giocherà a sinistrauno degli osservati speciali di, della dirigenza e dei tifosi, ovvero Federico. Il giocatore – che il tecnico potrebbe ...

